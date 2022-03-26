Türkiye, Ukraynalı akademisyenlere kucak açtı - Son Dakika
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Türkiye, Ukraynalı akademisyenlere kucak açtı

26.03.2022 00:57
Türkiye, Ukraynalı akademisyenlere kucak açtı

Türkiye, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle işlerini yapamayan Ukraynalı akademisyenlere ve bilim insanlarına kucak açtı.

Türkiye, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle işlerini yapamayan Ukraynalı akademisyenlere ve bilim insanlarına kucak açtı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki krizden sonra işlerini yapamayan Ukraynalı akademisyenlere ve bilim insanlarına Türkiye kucak açtı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ), National Aerospace University Kharkiv Aviation İnstute ve Odessa I. I. Mecknikov Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği sayesinde savaş nedeniyle işlerini yapamayan akademisyenler ve bilim insanlarıyla geçici ya da sürekli uluslararası akademisyen istihdamı kapsamında iş birliği yapma kararı aldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin mühendislik alanlarına ilişkin bu zamana kadar ortaya koyduğumuz faaliyetler tabii ki kardeş olarak TUSAŞ'la yola çıktığımız faaliyetler oldu. Bu anlamda geçen sene, çok da uzak değil, 2021 Aralık ayının 15'inde Ukrayna'da Kharkov şehrinden Kharkiv Ulusal Havacılık Üniversitesinden protokol için misafirlerimiz geldi. Bu protokol de sadece biz yer almadık, üçlü bir protokoldü. TUSAŞ, AYBÜ ve Kharkiv Üniversitesi rektörü ve ekibiyle bir protokol yaptık" ifadelerini kullandı.

Yapılan anlaşmalar; mühendislik, tıp, mimarlık, işletme ve matematik gibi birçok fakülteyi kapsıyor. - ANKARA

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye, Ukraynalı akademisyenlere kucak açtı - Son Dakika


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