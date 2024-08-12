Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan Ankara'da defnedildi

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Ankara'da yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi. Daha sonra Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti. - ANKARA