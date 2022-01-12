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Türkiye'yi İngiltere'ye tanıtacaklar - Son Dakika

Türkiye'yi İngiltere'ye tanıtacaklar

12.01.2022 10:56
Türkiye'yi İngiltere'ye tanıtacaklar

İngiltere'nin ünlü kış turizmi dergilerinden Studio Cennen'in 2 editörü Palandöken, Sarıkamış ve Ovit Dağı'nı gezerek çektikleri fotoğraflar ve yaptıkları röportajlarla Türkiye'deki Kayak Merkezlerini İngiltere'de tanıtacaklar.

İngiltere'nin ünlü kış turizmi dergilerinden Studio Cennen'in 2 editörü Palandöken, Sarıkamış ve Ovit Dağı'nı gezerek çektikleri fotoğraflar ve yaptıkları röportajlarla Türkiye'deki Kayak Merkezlerini İngiltere'de tanıtacaklar.

Ski Turkish Kış Turizm Platformunun düzenlediği organizasyonla İngiltere'nin Londra şehrinde yayın yapan 30 yıllık kış turizmi dergisi olan Studio Cennen dergisinden Mike Richards ve Jonny Richards Erzurum'daki Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'e geldi. Daha önce Ovit Dağını ve Sarıkamış Kayak Merkezini gezen editörler ardından Palandöken'de kayak yaparak muhteşem doğasını ve pistlerini fotoğraflama ve gözlemleme şansı yakaladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan editör Jonny Richards, Türkiye'nin muhteşem bir kış turizmi olduğunu ifade ederek, " Türkiye'deki kayak merkezinin kesinlikle potansiyeli çok yüksek diyebilirim. Avrupa'daki kayak merkezlerinden bir farkı bulunmuyor. Burada özellikle dağlar çok yüksek ve büyük diyebilirim. Kayak pistleri çok güzel ve konforlu görünüyor. Buranın turizm potansiyeline çok şaşırdım. Gayet yeni ve hızlı bir turizm var diyebilirim. Açıkçası Türkiye'nin kış turizminde bu kadar iyi olmasını beklemiyordum" dedi.

Richards, Erzurum'un ve Kars'ın yöresel yemeklerine hayran kaldığını belirterek, " Erzurum'un kent merkezini gezme fırsatı bulduk. Özellikle yöresel yemeklere hayran oldum diyebilirim. Gayet güzel bir kültürü bulunuyor. Ayrıca havalimanının kayak merkezine bu kadar yakın olduğunu ise ilk kez görüyorum. Aynı zamanda Kars'ı gezme fırsatı yakaladık. Orada da mükemmel atmosferle karşılaştık. İlk kez kaz yeme fırsatı yakaladık. Aynı zamanda Rus kültürünü orada gördük" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Türkiye'yi İngiltere'ye tanıtacaklar

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Toros Dağları, Kış Turizmi, England, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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