Türkiyenin En Büyük Beton Türk Bayrağı Yeniden Boyandı - Son Dakika
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Türkiyenin En Büyük Beton Türk Bayrağı Yeniden Boyandı

Türkiyenin En Büyük Beton Türk Bayrağı Yeniden Boyandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan 1375 metrekarelik Türk bayrağı, mevsimsel yıpranmalardan dolayı yeniden boyandı. 2 buçuk aylık bir çalışmanın ardından muhteşem bir görünüm kazanarak ilk haline döndü.

11.11.2024 09:34  Güncelleme: 09:37
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Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan bin 375 metrekare büyüklüğündeki beton Türk bayrağı yeniden boyanarak muhteşem bir görünüme kavuştu.

Türkiye'nin en büyük beton Türk bayrağı olma özelliğini taşıyan Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyü Alaca Tepesi'ne 2 buçuk aylık çalışma ile 2000 yılında yaptırılan 1375 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı, mevsimsel sebeplerden dolayı yıprandı. Nevşehir İl Özel İdaresi, Türk bayrağını yeniden boyamak için çalışma başlattı. İlk olarak temizlik yapan ekipler daha sonra Türk bayrağını boyayarak ilk günkü haline getirdi. Özenle yapılan boyama çalışmasından sonra muhteşem bir görüntü ortaya çıktı.

İl Özel İdaresi Şefi Ersin Dörtkol; "Daha önceden Sarılar Belediyesi tarafından yapılan bin 375 metre kare yapılan bu bayrağı tekrar boyadık. Bu çalışmamızı her iki yılda bir tekrarlıyoruz. Mevsimsel şartlar nedeniyle güneş ve sıcak nedeniyle boya yıpranıyor. Bu nedenle her iki yılda bir yeniden boyama çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 750 kilo kırmızı ve 100 kilo da beyaz boya kullanılan çalışmalar 2 günde tamamlandı" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Recai Altıok da, "Köyümüzde bulunan ve bin 375 metre kara büyüklüğündeki Türk bayrağını daha önce biz boyuyorduk. Şimdi Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından boyanıyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiyenin En Büyük Beton Türk Bayrağı Yeniden Boyandı - Son Dakika

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