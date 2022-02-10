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Turnuvada yarı finalistler belli oldu - Son Dakika

Turnuvada yarı finalistler belli oldu

10.02.2022 20:30

- Turnuvada yarı finalistler belli oldu Çeyrek finalde toplam 49 gol kaydedildi Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu.

- Turnuvada yarı finalistler belli oldu

Çeyrek finalde toplam 49 gol kaydedildi

DENİZLİ - Denizli'de Ülkü Ocakları tarafından her yıl düzenlenen geleneksel halı saha turnuvasının 3'üncüsünde yarı finalistler belli oldu. Büyük çekişmeye sahne olan çeyrek final maçlarında toplam 49 gol kaydedildi.

Babadağ Ülkü Ocağı tarafından düzenlenen ve 33 takımın katıldığı Ülkü Ocakları Halı Saha Turnuvasında çeyrek final maçları tamamlandı. Oynanan karşılaşmalarda Sarayköy Masterler: 8 - Serinhisar Ülkü Ocakları: 5, Babadağ Belediyesi: 3-Babadağ Asansör: 3 (Penaltılar 4-2 Babadağ Asansör tur atladı),Çardak Gençlerbirliği: 9-Babadağ Ülkü Ocakları: 6, Denizli Ülkü Ocakları: 5-Halsan Halat: 4 sonuçları alındı. Toplam 49 golün kaydedildiği çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlara, soğuk havaya rağmen futbolseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

"Turnuvanın en güzel maçıydı"

Turnuvayı değerlendiren Babadağ Asansör takımı futbolcusu Emre Pazarcı "Babadağ Asansör olarak gayet mutluyuz. Penaltılar sonucu yarı finale yükseldik. Turnuvanın en güzel maçıydı. Rakibi de tebrik ederim. Yolun sonu şampiyonluk. Başta takım arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel maçtı. Çok mutluyuz "dedi.

"Herkesin gayret ve çabası ile zor olan bu maçı kazandık"

Kurtardığı penaltılarla takımının yarı finale yükselmesinde büyük katkısı bulunan Babadağ Asansör takımı kalecisi Emre Kumral ise, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Geriye düşmemize rağmen birlik ve beraberliğimiz bozulmadı. Kaptanımız bize her zaman destek oldu ve tam bir takım olarak bu gün herkesin gayret ve çabası ile zor olan bu maçı kazandık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın yarı final maçları ve beşincilik altıncılık maçı 13 Şubat 2022 tarihinde Babadağ'da yapılacak.

Turnuvada yarı finalistler belli oldu
Turnuvada yarı finalistler belli oldu
Turnuvada yarı finalistler belli oldu

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Ülkü Ocakları, Serinhisar, Babadağ, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turnuvada yarı finalistler belli oldu - Son Dakika


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