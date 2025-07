TUSAŞ GÖKBEY Helikopterinde Hedef 500 Satış

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Toplamda 83 adet GÖKBEY artık sözleşmeli olarak üretime başlamış durumda. 2027 sonu itibariyle inşallah TEI'mizin şuan üzerine çalıştığı TS1400 motoruyla teslim edeceğiz. Jandarma şuan 3 tane teslim aldı. Sağlık Bakanlığımıza 3 tane ambulans helikopter teslim etmek için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bir çok ülke ile görüşmelerimizi yapıyoruz. GÖKBEY'i inşallah 500'lü rakamlara satmayı planlıyoruz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak üretilen T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri geliştirme çalışması tüm hızla devam ediyor. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ziyaretçiler GÖKBEY'e yoğun ilgi gösteriyor. Gökbey, en zorlu iklim şartlarında, yüksek irtifa ile sıcaklıkta, gece ve gündüz etkin bir şekilde faaliyet gösterme imkan ve kabiliyetine sahip. Toplama 83 adet GÖKBEY için sözleşmeli olarak üretimine başladı.

"GÖKBEY'i inşallah 500'lü rakamlara satmayı planlıyoruz"

GÖKBEY hakkında bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığımızla 57 adet daha GÖKBEY'in imzasını attık. Toplamda 83 adet GÖKBEY artık sözleşmeli olarak üretime başlamış durumda. Çok mutluyuz. GÖKBEY ilk defa yerli olarak üretilen bir helikopter. Her şeyiyle yerli olacak motoru da dahil. 2027 sonu itibariyle inşallah TEI'mizin şu an üzerine çalıştığı TS1400 motoruyla teslim edeceğiz. Hem motoru hem transfüzyonu bütün her şeyi yerli bir helikopter. Jandarma şuan 3 tane teslim aldı. Diğer kuvvetlerimize ve seneye de Sağlık Bakanlığımıza 3 tane ambulans helikopter teslim etmek için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayı hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devam edeceğine inanıyoruz. Şuan bile bir çok ülke ile GÖKBEY'in değişik konfigürasyonlarda değişik görevler için satışı konusunda tekliflerimizi yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. GÖKBEY'i inşallah 500'lü rakamlara satmayı planlıyoruz. Onları da hep beraber görürüz inşallah" dedi. - İSTANBUL