Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar - Son Dakika
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Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar

05.04.2022 09:34
Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar

Van merkez Tuşba Belediyesi, 'Tekne Orucu' tutan minik çocuklara yönelik özel iftar programı düzenledi.

Van merkez Tuşba Belediyesi, 'Tekne Orucu' tutan minik çocuklara yönelik özel iftar programı düzenledi.

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneğinden olan 'Tekne Orucu'; Tuşba ilçesinde yaşatılıyor. Tuşba Belediyesi'nin, henüz oruç tutma yaşına gelmemiş çocuklara yönelik düzenlediği yarım günlük tekne orucuna minikler büyük ilgi gösterdi. Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Tekne Orucu İftar Programı'na katılan minikler, yapılan oyun gösterisiyle gönüllerince eğlendiler. Öğleye kadar sabırla oruç tutan minikler, hep birlikte iftarlarını açtılar. Belediye Başkanı Salih Akman'ın eğitime büyük bir önem verdiğini belirten belediye yetkilileri, güzel dinimizin hassasiyetini çocuklara şimdiden anlatılması amacıyla Başkan Akman'ın direktifleriyle programı düzenlediklerini söyledi.

Anadolu'da ortaya çıkan eski bir gelenektir. Küçük çocukların oruç tutmasının kolaylaştırmak ve İslami bir kimlik kazandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ramazan ayında tüm gün oruç tutmak yerine sadece günün belli bir kısmının oruçlu geçirilmesidir. - VAN

Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar
Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar
Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar

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İftar Programı, Tekne Orucu, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuşba Belediyesi'nden 'Tekne orucu' tutan çocuklara iftar - Son Dakika


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