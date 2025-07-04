Tuşba\'da El Sanatları Sergisi

Van'ın Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri (ADEM) tarafından yıl boyunca hazırlanan el sanatları ile dikiş-nakış ürünleri sergilendi.

Tuşba Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren ADEM kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok ürün, Van Bedesten Çarşısı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri becerilerin sergilendiği etkinlikte, üretkenliğin ve kadın emeğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

İHA muhabirine konuşan Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas, Tuşba Kaymakamlığına bağlı olarak 9 yıldır faaliyet gösteren Aile Destek Merkezlerinin bulunduğunu belirtti. Bu merkezlerden, dezavantajlı gruplardan yaklaşık 2 bine yakın ailenin hizmet aldığını ifade eden Arvas, "Bu merkezlerde görev yapan hocalarımız hem kaymakamlığımızın hem de bakanlığın sağladığı kaynaklarla destekleniyor. Yıllık olarak temin edilen malzemelerle hem üretim hem de eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Eğitimin yanı sıra psikososyal destek hizmetleri de sunuluyor. Burada üretilen ürünlerin büyük kısmı vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Aile Destek Merkezlerinde görevli koordinatörlerimizin çoğu bu alanda yetişmiş uzman kişilerden oluşuyor. Aynı şekilde, üretim konusunda da kendi yetişmiş hocalarımızdan destek alıyoruz" dedi.

Bardakçı ADEM Koordinatörü Nurefşan Sarğın Karatekin ise kadınlara yönelik okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları ve dikiş-nakış gibi kurslar verdiklerini belirterek, "Şu anda kursiyer kadınlarımızın yaptığı ürünleri sergilemek için Bedesten Çarşısı'ndayız. Çok güzel ürünlerimiz var. El nakışı yapıyoruz, kıyafet dikiyoruz, nakışın birçok türünden ürün çıkarabiliyoruz. Özellikle çini sanatımız ön planda ve çok beğeniliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören serginin yarına kadar devam edeceği bildirildi. - VAN