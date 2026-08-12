Tuşba'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika
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Tuşba'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Tuşba\'da Yaz Kur\'an Kursları Kapanış Programı
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Tuşba'da düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programında öğrenciler etkinliklerde buluştu.

Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tuşba İlçe Müftülüğü ile Tuşba Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, hadis okumaları ve dualarla bir araya geldi. Program kapsamında çeşitli spor, kültür ve sanat etkinlikleri de gerçekleştirildi. Programa Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Kayatürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, kursiyerler ile aileleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Kur'an kurslarının sadece Kur'an'ı öğrenme yerleri olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Göktaş, "Öncelikle mahalledeki akran dediğimiz aynı yaştaki kardeşlerimizin hem bir kaynaşma ortamı hem dini değerlerimizin öğretildiği bir ortam olarak görmek lazım. Daha doğrusu camilerimizi sevdiren, ileriye dönük dini değerlerimizi öğreten çok değerli kurslar olarak görmemiz lazım. Yaz Kur'an kurslarımızda yaklaşık 7 bin kardeşimiz kurslarımıza katıldı. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Velilerimizin icazetleriyle katılıyorsunuz, ben velilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tuşba İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ise bir yaz Kur'an kursunun daha nihayete erdiğini dile getirerek, "Kur'an buluşmamız sadece yaz Kur'an kursuyla sınırlı kalmayacak. Allah'ın izniyle bu bir başlangıç olacak ve bundan sonra da inşallah hayatımızın geri kalan kısmında Kur'an'la bir bütün bir şekilde; sadece yüzünden okumak değil, tecvitli okumak değil, Kur'an'ın ahlakını, Kur'an'ın güzelliğini hayatımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bu minvalde yaz Kur'an kursunda emek sarf eden bütün hocalarımıza, mesai arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışlarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, öğrencilere yönelik düzenlenen spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam etti.

Kaynak: İHA

Kültür, Tuşba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuşba'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı - Son Dakika

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