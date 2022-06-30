Tuşba'da yıl sonu sergi ve sertifika töreni - Son Dakika
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Tuşba'da yıl sonu sergi ve sertifika töreni

30.06.2022 12:21

Tuşba'da yıl sonu sergi ve sertifika töreni Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından açılan kültür, sanat, spor ve meslek edindirme kurslarına katılarak yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru çalışmalarını sergileyen kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Tuşba'da yıl sonu sergi ve sertifika töreni

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından açılan kültür, sanat, spor ve meslek edindirme kurslarına katılarak yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru çalışmalarını sergileyen kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yılsonu sergisi ve sertifika töreninde, kursiyerlerin eğitim öğretim yılı boyunca aldıkları eğitimler sonucu yapmış oldukları el emeği göz nuru birçok ürün ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak asli görevleri olan yol, kaldırım ve temizlik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereği olarak vatandaşların kültürel, sanatsal, sportif ve mesleki yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurslar açmak olduğunu söyledi. Başkan Akman, belediye olarak bu yıl Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde 18 branşta açtıkları kurslara yaklaşık 500 kişinin katılım sağladığını söyledi.

Kursiyerler, usta öğreticiler ve kurs öğretmenlerine de teşekkür eden Başkan Akman, "Sizleri kutluyorum. Emek sarf ettiniz. Zaman ayırdınız. Bu sayede var olan yeteneklerinizi daha da geliştirme fırsatınız oldu. Aynı şekilde usta öğreticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onlar da kurslarda emek sarf ettiler ve müfredat dahilindeki eğitimleri siz kursiyerlerle buluşturdular" dedi.

Konuşmaların ardından meslek edindirme kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikalarını veren Belediye Başkanı Salih Akman ve diğer davetliler, kursiyerlerin eserlerinden oluşan yılsonu sergisini gezdiler. Bölgede nadir açılan su kabağı işlemeciliği, epoksi kişisel ve dekoratif ürün tasarımı ile sedef kakma kurslarında yapılan birbirinden değerli el işi ürünlerini inceleyen Başkan Akman ve beraberindekiler, yetkililerden ürünlerin yapım aşamaları ile ilgili bilgi aldı.

Katılımcılara yöresel yemeklerden olan ayran aşının da ikram edildiği yılsonu sergisi ve sertifika töreni kursiyerler tarafından verilen mini konserle son buldu.

Törene Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Bedir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Gümüş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hava Duran, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Tuşba belediyesi meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, kursiyerler ve yakınları katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Salih Akman, Hisarcık, Tuşba, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuşba'da yıl sonu sergi ve sertifika töreni - Son Dakika

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