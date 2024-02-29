Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçede bulunan Celalettin Birdal Yatılı Kız Kur'an Kursu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Minik Kalpler Anaokulu ve Yayıklı Köyü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, eşi Birgül Adıbelli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan ile birlikte ilk olarak Celalettin Birdal Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Adıbelli, burada kursiyerlerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Kurs yönetimi ve öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Adıbelli, kursiyerlere başarılar diledi. Daha sonra Yatılı Bölge Ortaokulu'na geçen Adıbelli, burada da öğrencilerle bir süre görüştü. Öğrencilerin derslerini ve hayallerini soran Adıbelli, onlarla yakından ilgilendi. Okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Adıbelli, okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Adıbelli, eşi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaoğlan, daha sonra Minik Kalpler Anaokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerin hazırladığı Yöresel Lezzetleri Tanıtma etkinliğine katılan Adıbelli, çocukların yaptığı yemekleri tattı. Son olarak Yayıklı Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden Adıbelli, burada da öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin okuma yazma seviyelerini test eden Adıbelli, onlarla bir süre sohbet etti. Köy muhtarı ve vatandaşlarla da görüşen Adıbelli, köylülerin talep ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Adıbelli, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, ilçedeki eğitim kurumlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirtti. Öğrencilerin başarılı ve mutlu olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Adıbelli, "Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bu bilinçle ilçemizdeki eğitim kurumlarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini dinliyoruz. Aynı zamanda onlara moral ve motivasyon vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarılı olması için her türlü desteği sağlıyoruz." dedi. - AĞRI
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