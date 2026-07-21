Tutak Kaymakamı'ndan Başsavcıya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutak Kaymakamı'ndan Başsavcıya Ziyaret

Tutak Kaymakamı\'ndan Başsavcıya Ziyaret
21.07.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutak Kaymakamı ve Savcısı, Patnos Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge'yi ziyaret ederek başarılar diledi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun ile Cumhuriyet Savcısı Ayşen Paksoy Coşkun, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Kutlug Kaan Bilge'yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kaymakam Coşkun ve Savcı Coşkun, Başsavcı Bilge'ye yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başsavcı Kutlug Kaan Bilge ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Kaymakam Ahmet Coşkun ile Cumhuriyet Savcısı Ayşen Paksoy Coşkun'a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Patnos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tutak Kaymakamı'ndan Başsavcıya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP’den istifa etti Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
New York’ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı New York'ta ICE ve FBI binası önünde saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır
ABD’de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti ABD'de Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi Direktörü görevinden istifa etti

15:22
Tijen Mergen’den büyük tepki çeken “Çarşaf“ paylaşımı
Tijen Mergen'den büyük tepki çeken "Çarşaf" paylaşımı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
15:00
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
14:36
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz
14:32
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu İşte isim isim o liste
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
14:25
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 16:16:11. #7.13#
SON DAKİKA: Tutak Kaymakamı'ndan Başsavcıya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.