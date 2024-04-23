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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tutak'ta coşkuyla kutlandı.

Türkiye Büyük Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tutak şehir stadyumundaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ana okulu ve ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan bayrak, halk oyunları, şiir ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program son buldu.

Programa Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Savcısı Burak Aydın, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI