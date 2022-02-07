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Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

07.02.2022 12:46
Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, esnaf ziyaretlerine devam etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, esnaf ziyaretlerine devam etti.

Çalışmalardan fırsat buldukça sahaya çıkan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Tutuk, Yalova Belediyesinin yapmış olduğu çalışmaların olumlu yansımalarından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Tutuk, "Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimiz için ara vermeden, durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetleri esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek anlatıyoruz. Çalışmalarımızın olumlu yansımaları güler yüz ve samimi sohbetlerle dönmesi bizleri oldukça memnun ediyor" dedi. - YALOVA

Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

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Mustafa Tutuk, Yalova, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tutuk, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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