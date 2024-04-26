Tuzla Belediyesi Aşevinde İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika
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Yerel

Tuzla Belediyesi Aşevinde İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti

Tuzla Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amaçlı hayata geçirdiği aşeviyle her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlayarak adreslere teslim ediyor.

26.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:15
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Tuzla Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her noktada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amaçlı hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Aşevinde, her gün 2 öğünlük sıcak yemek hazırlanıyor ve belediye personelleri tarafından adreslere teslim ediliyor.

Tuzla Belediyesi Aşevinde, her sabah 5'te başlayan mesai, üç çeşit yemeğin hijyenik ve modern bir mutfakta pişirilmesi ile son buluyor. Yemekler, belirlenen günlük menüye göre, uzman aşçılar tarafından hazırlanıyor. Pişirilen yemekler, sefer taslarına konularak, servise hazır hale getiriliyor.

"Bin porsiyon yemek, kapılarına kadar ulaştırılıyor"

Aşevinde hazırlanan 2 bin 300 sandviç ve meyve suyu Tuzla genelinde 46 okula teslim ediliyor. Yaşlılar Merkezi'ndeki büyükler de aşevi tarafından hazırlanan sıcak yemek servisinden faydalanıyor. Ortalama bin porsiyon yemek, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Aşevinde İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Hizmeti - Son Dakika

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