Tuzla Belediyesi Engelliler Haftası'nda gösteri maçı yaptı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Engelliler Haftası'nda gösteri maçı yaptı

Tuzla Belediyesi Engelliler Haftası\'nda gösteri maçı yaptı

Tuzla Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Engelliler Haftası kapsamında gösteri maçı düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, engelsiz yaşam imkanlarının artırılması gerektiğini belirtti.

15.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:19
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Tuzla'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Türkiye 1.Lig'inde mücadele eden Tuzla Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Maçı ziyaret eden ve oyuncularla basketbol oynayan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla engelsiz yaşam imkanlarını sağlayan bir kent olmalı. Zamanında birçok adım atılmış ama yeterli değil, daha fazla adım atacağız" dedi.

Tuzla Belediyesi, Engelliler Haftası'nı ilçenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli farkındalık programları ile kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Mercan Şehir Park'ında düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Gösteri Maçı, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Maçı ziyaret eden ve oyuncularla sohbet eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Engelsiz basketbol takımımız çok kıymetli bir iş yapıyor, onlarla gurur duyuyorum. Birinci ligdeymişiz, biraz önce hafif bir antrenman yaptık, süper lige çıkarız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Engelsiz basketbol takımımız çok kıymetli bir iş yapıyor"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Tuzla engelsiz yaşam imkanlarını sağlayan bir kent olmalı. Zamanında birçok adım atılmış ama yeterli değil, daha fazla adım atacağız. Engelli komşularımıza spor yapmalarından, sosyalleşme alanlarına, işe gidiş gelişlerinden; kaldırımları, sosyal tesisleri ve park alanlarını kullanmalarına; spor yapma imkanlarından, kültürel faaliyet alanlarına dahil edilmelerine kadar birçok alanda destek verdiğimiz ve gerekli şartları sağladığımız bir Tuzla olmalı. Bu bizim adımıza ekstra bir iş değil, yerine getireceğimiz bir zorunluluktur. Engelsiz basketbol takımımız çok kıymetli bir iş yapıyor, onlarla gurur duyuyorum. Birinci ligdeymişiz, biraz önce hafif bir antrenman yaptık, süper lige çıkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bedensel Engelliler Basketbol Birinci Lig'inde mücadelemizi sürdürüyoruz"

Tuzla Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Önder Barutçu ise, "Tekerlekli sandalye basketbolu oynuyoruz, Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı Bedensel Engelliler Basketbol Birinci Lig'inde mücadelemizi sürdürüyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması dolayısıyla Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Mercan Park'ında Tuzla halkına bir gösteri maçı yapıyoruz. Bizi destekleyen ve seyretmek için gelen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Şartlar eşitlenince var olabileceğimizi göstermek için de spor yapıyoruz"

Gelişim psikoloğu ve Tuzla Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Figen Eroğlu Ada ise günün anlam ve binaen şu konuşmayı yaptı: "Biz, uzun yıllardan beri tekerlekli basketbol ile uğraşan hem yönetici hem de oyuncu kısmında bulunan insanlarız. Şartlar eşitlenince, şartlar sağlanınca, hiçbir kuralı değiştirmeden eşit şartlarda her zaman var olabileceğimizi göstermek için de spor yapıyoruz. Engelliler Haftası olması dolayısıyla farkındalık oluşturabilmek için bugün buradayız. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün desteği hep üzerimizde, bunun da sözünü aldık, kendisine teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi Engelliler Haftası'nda gösteri maçı yaptı - Son Dakika

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