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Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı

28.12.2021 10:27

- Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı Tuzla Belediyesi 'Benim Kadrajım' Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimleri başladı.

- Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi 'Benim Kadrajım' Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimleri başladı. Kursiyerler, Tuzla Belediyesi'nde verilen teorik eğitimlerin ardından, Fotoğraf sanatçısı Bahadır Emre Bozkurtlar eşliğinde İstanbul'un tarihi yerlerini fotoğraflamak üzere yola çıktı. İlk durak ise Balat oldu.

Tuzla Belediyesi'nin sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile uygulamaya aldığı projelere bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi 'Benim Kadrajım' Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimleri başladı. Düzenlenen eğitime katılan 40 Tuzlalı, ilk önce sınıfta teorik fotoğrafçılık eğitimi aldı. Teorik eğitimlerden sonra pratik eğitim için Fatih ilçesinin Balat Mahallesi'ne gitti. Fotoğraf sanatçısı Bahadır Emre Bozkurtlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler, fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrendiler. Programa servisle giden Tuzlalılar, vapurda da fotoğraf çekmenin keyfini yaşamak için dönüş yolunu vapur ile gerçekleştirdiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile gerçekleştirilen uygulama kapsamında İstanbul'un tarihi noktalarında pratik eğitimler düzenlenecek.

"Tuzlalı fotoğraf sevdalıları ile Balat'a geldik"

Eğitimlere eşlik eden Fotoğraf Sanatçısı Bahadır Emre Bozkurtlar," Tuzla Belediyesi, 'Benim Kadrajım' fotoğraf ekibi olarak, ilk önce sınıfta teorik eğitimimizi bitirdik. Daha sonra Tuzlalı fotoğraf sevdalıları ile birlikte Balat'a geldik. Balat'ta çok güzel uygulamalı fotoğraf eğitim çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Çok eğleneceğiz. Çay içip simit yiyeceğiz. Beraber güzel vakit geçireceğiz. Bu etkinlikler her ay gerçekleştirilecek. Sizleri de aramızda görmeyi çok arzu ediyoruz" dedi.

Eğitim etkinliğine katılan bir Tuzlalı ise," Tuzla Belediyesi Benim Kadrajım Ekibi olarak ilk önce teorik eğitimler aldık. Daha sonra Balat'ta bulunan tarihi yerleri gezip, Bahadır hocamız ile birlikte farklı bakış açıları yakaladık" dedi.

Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı
Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı
Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı

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Tuzla Belediyesi, İstanbul, Balat, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi fotoğrafçılık eğitimleri başladı - Son Dakika


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