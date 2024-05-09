Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Buluşmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Buluşmaları Düzenlendi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Buluşmaları Düzenlendi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İŞKUR iş birliğinde 18 firmanın katılım sağladığı 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 40'ıncısı dün gerçekleştirildi. İş arayan vatandaşlarla öncü firmalar arasında köprü sağlandı.

09.05.2024 13:36  Güncelleme: 13:41
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Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İŞKUR iş birliğinde 18 firmanın insan kaynakları departmanlarının katılım sağladığı 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları'nın 40'ıncısı dün gerçekleştirildi. Düzenlenen istihdam buluşması ile iş arayan vatandaşlarla öncü firmalar arasında köprü sağlandı.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşları işveren ile buluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İŞKUR iş birliğince Tuzla ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar için 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları- 40' toplu iş görüşmesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen buluşmalar, Gebze- Kocaeli ve yakın çevrelerde faaliyet gösteren sektördeki öncü 18 firmaların insan kaynakları departmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu buluşmalarda vatandaşlar, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e teşekkürlerini iletti.

"İnsanlara büyük kolaylık sağlıyor"

Kocaeli Darıca'dan iş bulmak amacıyla buluşmalara geldiğini söyleyen Nurhan Keskin, "İnsanların iş bulması konusunda oldukça güzel düşünülmüş bir proje. Bu konuda belediyeyi tebrik ediyorum. Her belediyenin yapması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Üretim elemanı olarak bakıyorum, uygun bir iş bulursam sevinerek buradan çıkacağım. İş ararken böyle bir buluşmanın gerçekleşiyor olması insanlara büyük kolaylık sağlıyor, bu açıdan da oldukça verimli" dedi.

"İstihdam buluşmaları oldukça yararlı oluyor"

Ömer Atay ise, "Bu buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendilerini ifade edebileceği ve yeteneklerini beyan edebileceği ortamlar, firmalar ile görüşebileceği, kendilerine uygun iş imkanları bulabileceği yerler oldukça kıymetli. Bu bakımdan istihdam buluşmaları oldukça yararlı oluyor. Firmaların kendilerine uygun kalifiye eleman bulabilecekleri, iş arayanların da aldığı eğitimlerine ve yeteneklerine göre ideal pozisyonlara ulaşabileceği bir buluşma olmuş. Dolayısıyla burası benim için de ve buraya başvuran kişiler için de gayet iyi olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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