Tuzla Belediyesi’nde 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat

Tuzla Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Belediye ana hizmet binasında düzenlenen tatbikatta sirenlerin çalmasıyla birlikte çalışanlar "çök-kapan-tutun" pozisyonu aldı.

Tatbikat kapsamında sirenlerin sona ermesinin ardından tahliye planları uygulanırken, belediye personelinin muhtemel bir deprem anında nasıl hareket etmesi gerektiğine yönelik farkındalığının artırılması hedeflendi.

"Önemli bir farkındalık çağrısı"

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sevcan Bilir, tatbikatın kurumsal hazırlık seviyesini güçlendirmek açısından önem taşıdığını belirterek, "Siren sesi yalnızca bir uyarı sesi değil, muhtemel bir afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir farkındalık çağrısı niteliğindedir. Çağrıyı duyduğumuz zaman hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatın temel amacı muhtemel bir afete karşı Tuzla Belediyesi olarak kurumsal hazırlık seviyemizi güçlendirmek ve çalışanlarımızın afet bilincini artırmaktır. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Tatbikata katıldığınız ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim" dedi.

"Tatbikatları artıracağız"

Tuzla Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Serkan Karatepe ise 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle belediye ana hizmet binasında acil durum tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikat sırasında personelin sirenlerin çalmasıyla "çök-kapan-tutun" pozisyonuna geçtiğini belirten Karatepe, tahliye planlarının da uygulandığını ifade etti. Tatbikatlarda bazı eksikliklerin tespit edilebileceğini belirten Karatepe, "17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü dolayısıyla Tuzla Belediyesi Başkanlığı ana hizmet binasında acil durum tatbikatı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın birçoğunun bu konuda bilinçli olduğunu ve acil durumda ne yapmaları gerektiğini bildiğini gördük. Bazı eksikliklerimiz olabilir ancak bunları da tatbikatlarımızı artırarak ve doğru uygulamaları pekiştirerek gidermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Herkesin evinde deprem çantası bulunmalı"

Afet hazırlığının yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Karatepe, vatandaşların da deprem sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmesi gerektiğini söyledi. Karatepe, deprem sırasında yaşanan yaralanma ve can kayıplarının yalnızca binaların yıkılması nedeniyle meydana gelmediğine dikkat çekerek, "Balkonlardan, camlardan atlama şeklinde olaylar görülebiliyor. Bunları ancak afet farkındalığımızı artırarak önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.