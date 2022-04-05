Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık

05.04.2022 15:41
Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık

Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşların iftariyeliklerini Kral FM aracılığıyla dağıtmaya başladı.

Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşların iftariyeliklerini Kral FM aracılığıyla dağıtmaya başladı.

Tuzla Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kral FM aracılığıyla iftar saatinde yolda olan İstanbulluları unutmadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da destekleri ile ilk iftarlık dağıtımı Ramazan ayının ilk günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı. Dün akşam da Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu üzerinde dağıtım yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı Yolu üzerinde Tuzla Belediyesi personelleri tarafından taksiciler, tır şoförleri, özel araçlarında olanlara ve toplu taşıma ile evine gitmek isteyen İstanbullulara içerisinde hurma, su, tatlı, meyve suyu ve sandviç olan yiyecek ikram edildi. İftara dakikalar kala kumanya sürprizi yaşayan İstanbullular uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. Ramazan ayı boyunca, İstanbul'un farklı noktalarında binlerce İstanbulluya iftarlık dağıtılması hedefleniyor. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık
Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık
Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden iftar saatinde yolda olan İstanbullulara iftarlık - Son Dakika


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