Tuzla'da asfalt seferberliği: Ana caddeler ve ara sokaklar yaz boyunca yenileniyor - Son Dakika
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Tuzla'da asfalt seferberliği: Ana caddeler ve ara sokaklar yaz boyunca yenileniyor

Tuzla\'da asfalt seferberliği: Ana caddeler ve ara sokaklar yaz boyunca yenileniyor
10.07.2026 12:37  Güncelleme: 12:43
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Tuzla Belediyesi, yaz döneminde ilçe genelinde yoğun asfalt çalışmaları yürüterek yıllardır bekleyen yol sorunlarını çözüyor. Başkan Bingöl, çalışmaları yerinde inceledi.

Tuzla Belediyesi, yaz dönemi boyunca ilçe genelinde sürdürdüğü yoğun asfalt çalışmalarıyla yıllardır bekleyen yol sorunlarını çözmeye devam ediyor. Hava şartlarının asfalt serimi için en uygun olduğu yaz aylarını değerlendiren ekipler, ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da eş zamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Şifa Mahallesi İnönü Caddesi ve bu caddeye bağlı sokaklarda yürütülen çalışmaların yanı sıra Anadolu Mahallesi'nde Göknur Sokak ve Okumuş Sokak, Aydınlı Mahallesi'nde Aynalı Kuyu Sokak, Sayar Sokak ve Menzil Sokak ile Tepeören Mahallesi'nde Sakarya Sokak, Meslek Sokak, Necip Fazıl Sokak ve Öztürk Sokak'ta asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şifa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bağlantılı sokaklarla birlikte toplam bin 189 metre uzunluğundaki alana bin 598 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak.

"Buranın sorunlarını çözüyoruz"

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yaz aylarının asfalt uygulamaları için en uygun dönem olduğuna dikkat çekerek, "Yaz geldiğinde yapılıyor bu iş, kışın olmuyor. Yama yapıyorsun, yama da tutmuyor. Buranın sorunlarını çözüyoruz. Kışın asfalt yapamıyorsun. Haziran, temmuz, ağustos, eylül en kaliteli o zaman yapabiliyorsun" dedi.

Vatandaşlardan çalışmalara destek

İlçedeki yol yenileme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Başkan Bingöl, "Tuzla'nın sorunlarını tek tek çözüyoruz. Tuzla'nın yollarını adım adım yeniliyor, yıllardır bekleyen sorunları çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde vatandaşların da asfalt yenileme çalışmalarını olumlu karşıladığı ve belediye ekiplerine destek verdiği gözlendi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise asfalt çalışmalarının yaz boyunca ilçe genelinde yoğun bir programla sürdürüldüğü belirtilerek, "Yıllardır çözülmeyen asfalt sorunlarını göreve geldiğimiz günden itibaren öncelik edindik. Ara sokak-ana cadde demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bingöl, Tuzla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuzla'da asfalt seferberliği: Ana caddeler ve ara sokaklar yaz boyunca yenileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da asfalt seferberliği: Ana caddeler ve ara sokaklar yaz boyunca yenileniyor - Son Dakika
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