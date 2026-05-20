Tuzlalılar 19 Mayıs\'ı Gençlik Konseri ile kutladı

20.05.2026 15:33  Güncelleme: 15:37
Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tuzla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gün boyu süren etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Tuzla Sahil Tören Alanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan program, akşam saatlerinde Gençlik Konseri ile renklendi.

Tuzla Sahil Tören Alanı'ndaki törene Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Güner katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri, Tuzla Belediyesi Stadı'nda düzenlenen programa geçti.

Stadyumdaki etkinliklerde koro konseri, tiyatro gösterisi ve şiir etkinliği sahnelendi. 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali ve 3x3 Futbol Turnuvası da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan programda, Tuzlalılar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Saat 20.00'de Tuzla Askerlik Şubesi önünden başlayan kortejin ardından, saat 20.30'da Tuzla Sahil Tören Alanı'nda Akademi Sanat tarafından "Gençlik Konseri" düzenlendi. Tuzla'nın çeşitli mahallelerinden gelen yüzlerce vatandaş, yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle alanı kırmızı beyaza boyadı. Konserde vatandaşlar müzik eşliğinde eğlenirken, Başkan Bingöl de gençlerle birlikte sahneye çıkarak onlara eşlik etti. Şarkı sonunda, "Siyasetten çok daha zormuş bu iş," diyerek gençleri tebrik etti ve sahneyi yeniden onlara bıraktı.

"19 Mayıs'ı büyük bir gururla kutluyoruz"

Konser öncesi konuşan Başkan Bingöl, 19 Mayıs'ın bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün simgesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün milletimizin tarihini değiştiren bağımsızlığa yürüyüşümüzün meşalesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz" dedi. Bingöl, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı özgürlük meşalesinin bugün de yol gösterdiğini belirterek, gençlere bilimin ve aklın ışığında geleceği birlikte inşa etme çağrısında bulundu.

"19 Mayıs gençliğe duyulan sonsuz güvenin adıdır"

Başkan Bingöl konuşmasında, Cumhuriyetin korunması ve geleceğe taşınması sorumluluğuna dikkat çekerek, "19 Mayıs, bir milletin kendi tarihine sahip çıkma kararlılığıdır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan sonsuz güvenin adıdır" ifadelerini kullandı. Bingöl, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Tuzla'daki 19 Mayıs kutlamaları, gece boyunca süren konser ve etkinliklerle bayram havasında tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

