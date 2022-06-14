TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı - Son Dakika
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı

14.06.2022 12:15

- TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık meslek grubunda yer alması gerektiğini belirterek, "Kanun teklifinin içerisine veteriner hekimlerin de dahil edilmesini ve verilecek...

- TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık meslek grubunda yer alması gerektiğini belirterek, "Kanun teklifinin içerisine veteriner hekimlerin de dahil edilmesini ve verilecek olan özlük haklarından düzeltilecek haklardan yararlanmasını istiyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dahil edilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Veteriner hekimlerin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ve 1593 Sayılı Kanun'a ve bütün çalışma alanları itibarıyla hayvan sağlığıyla ilgilenen bir meslek olmasının yanı sıra asıl hizmetinin insan sağılığına dönük olduğunu söyleyen Eroğlu, "Çünkü günümüzde hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklar dediğimiz hastalıkların yüzde 61'i hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Bu Sars, Mers, Zika, Ebola, Kuş Gribi, COVİD-19, Maymun Çiçeği hastalıkları yeni tanımlanan hastalıkların da yüzde 75'i zoonotik kaynaklı. Ayrıca gıdalardan kaynaklanan hastalıkların yüzde 90'ından fazlası hayvansal gıdalardan bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerin çalışmalarının esas itibarıyla insan sağlığını ilgilendirdiğinin altını çizen Eroğlu, "Biz Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak uzun zamandan beri ülkemizde sağlık çalışanları grubunda mütalaa edilmeyen kanuna göre, veteriner hekimlerin burada mütalaa edilmesini dolayısıyla yapılacak olan değişikliklerde ya da özlük haklarıyla ilgili düzenlemelerde veteriner hekimlere de yer verilmesini istiyoruz. Son bahsettiğimiz TBMM Genel Kurulu'na gelen kanun teklifinde veteriner hekimlerin yer almaması hem veteriner hekimleri hem de veteriner hekimlerin hizmet alanı olan insanlarımızı derinden etkilemiş üzmüştür. Veteriner hekimlerin de bir an önce buraya dahil edilerek karar verilmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin veteriner hekim olduğunu hatırlatan Eroğlu, "1920'lerden bu yana çok başarılı çalışmalara imza atmıştır veteriner hekimler. Günümüzde de yine bu çalışmaları sayın hocalarımızın çalışmalarıyla da devam ediyor. Korona virüs gibi travma oluşturan bütün kıtaları ekosistemi altüst eden bir hastalığa karşı aşıyı geliştiren bir mesleğin mensubu bu meslek sağlık meslek grubunda maalesef mütalaa edilmiyor. Bu bakımdan bu kanun teklifinin içerisine veteriner hekimlerin de dahil edilmesini ve verilecek olan özlük haklarından düzeltilecek haklardan yararlanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı

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Kaynak: İHA

Ali Eroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan 'özlük hakkı' çağrısı - Son Dakika

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