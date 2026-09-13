TZOB Başkanı Bayraktar Sivas'ta uyardı, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmeli - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar Sivas'ta uyardı, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmeli

TZOB Başkanı Bayraktar Sivas\'ta uyardı, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmeli
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas'ta çiftçilerle buluştuğu toplantıda tarım sektörünün su sorununa değinerek tedbir alınması uyarısı yaptı. Bayraktar, sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve daha kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas'ta tarım sektörünün karşı karşıya olduğu su sorununa değinerek tedbirler alınması uyarısı yaptı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda çiftçilerle biraraya gelerek Türk tarımının genel durumunu değerlendirdi.

Bayraktar burada yaptığı konuşmada kuraklığa karşı alınması gereken tedbirlere değinerek, "Bu senede mevsim normallerinin üzerinde bir yağış rejimiyle karşı karşıya kaldık. Birkaç senedir görmediğimiz afet kalmadı. Geçen sene don felaketiyle karşı karşıya kaldık. 65 ilimizde başta meyve olmak üzere birçok ürünümüz zarar gördü. Ben kontrollere gittiğimde dallar gövdeler kurumuştu. Bu sene yağış rağbeti bol olan bir yıldı ama buna da güvenmeyelim. Sulama randımanı dediğimiz önemli bir konu var. Sulama randımanı tarlada meydana gelen su kayıplarını görmemizi sağlıyor. Sulama randımanını aşmamız lazım, sistemleri tamamen iyileştirmemiz lazım. Yıllar evvel yapmış olduğumuz kanallarda ki çatlaklar çok ciddi su zayiatlarına sebep oluyor. Bundan sonra ki süreçte tarım için ve sulama yatırımları yaparak bu sorunları halletmek gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda sorun yaşamamak adına tedbir almamız lazım. Hatta bazı ürünlerde de değişikliğe gideceğiz. Daha kuraklığa dayanıklı ürünlere geçmek zorunda kalacağız. Bugün sulama imkanı bulup yarın bulamayacağımız ürünlerden vazgeçmek zorunda kalacağız. Vazgeçtiğimiz ürünler hayvancılık sektörünü de bir miktar etkileyebilir. Türkiye'nin belli bölgelerinde bunu yapabiliriz ve ya yapamayabiliriz. Bu sorunların tedbirlerini şimdiden almak gerekiyor" dedi.

Toplantının ardından Zara ilçesine giden Bayraktar, büyükbaş hayvan işletme tesisini ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TZOB Başkanı Bayraktar Sivas'ta uyardı, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmeli - Son Dakika

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