Üç Ayaklı Köpek Trabzon\'da Hayata Tutundu

Trabzon sahilinde yürüyüş yolunda görüntülenen üç ayaklı köpek insanların şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken Trabzon Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın, sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Üç ayaklı köpeğin hikayesini paylaşan Sayın, hayvanın geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu ve doğal yaşamına döndüğünü belirterek, "Ne yazık ki sokak köpeklerinin ömrü genellikle 3-5 yılı geçmiyor. Oysa normal koşullarda bir köpek 15-20 yıl yaşayabilir" dedi.

Yeniden yaşama tutundu

Köpeğin yeniden yaşama tutunduğunu kaydeden Sayın, "Köpeğimiz, üç ayağıyla Beşirli mevkiindeki sahilde özgürce dolaşmaya başladı ve kendi hayatına döndü. Ne yazık ki sokak köpeklerinin ömrü genellikle 3-5 yılı geçmiyor. Oysa normal koşullarda bir köpek 15-20 yıl yaşayabilir. Ancak sokakta yaşayan hayvanlar ya araba çarpması ya da diğer hayvanların saldırısına uğramaları gibi nedenlerle hayatlarını kaybediyorlar. Bu tür vakalar çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Muhtemelen bu hayvanımıza da ya araç çarptı ya da bulunduğu bölgede bir bacağında enfeksiyon gelişti. Bilinmelidir ki sokak hayvanlarının yasal sorumluluğu belediyelere aittir. Büyükşehir Belediyemizin barınağında görev yapan veteriner hekim meslektaşlarımız, bu hayvanımıza müdahale ederek onu ölümden kurtardı. Tek ayağı ampute edildi ancak bu sayede yeniden yaşama tutundu. Şu anda bulunduğu ortamda, üç ayağıyla yaşamını sürdürüyor ve sağlığı gayet iyi. Alışkın olduğu sokakta hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Barınaklarda görev yapan meslektaşlarımızın önceliği, bu tür hayvanları yaşatmak ve tedavileri sonrası tekrar doğal yaşam alanlarına kazandırmaktır. Bu hayvanımıza da başarılı bir operasyon uygulanarak hayata tutunması sağlandı. Vatandaşlarımız için üç ayak üzerinde yaşamını sürdüren bir hayvan görmek alışılmadık bir durum olabilir. Ancak unutmamalıyız ki toplumla hayvanların barış içinde yaşaması gerekir. İnsan olmanın temel özelliklerinden biri merhamettir. Merhamet, insana yakışan en güzel duygudur ve sokak hayvanlarına yaklaşım da bu duygunun en önemli sınavlarından biridir" diye konuştu. - TRABZON