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Üç bin beşyüz kilometreden gelen mektup ağlattı - Son Dakika

Üç bin beşyüz kilometreden gelen mektup ağlattı

16.11.2021 00:57
Üç bin beşyüz kilometreden gelen mektup ağlattı

Meksikada'ki trafik kazasında ölen Arzu Nena Butt'ın annesine, yine aynı kazada hayatını kaybeden nişanlısı Swann Nagat'ın annesi duygu yüklü mektup gönderdi.

Meksikada'ki trafik kazasında ölen Arzu Nena Butt'ın annesine, yine aynı kazada hayatını kaybeden nişanlısı Swann Nagat'ın annesi duygu yüklü mektup gönderdi. Yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzaklıktaki Fransa'dan gelen mektup, trafik kazasında kızını kaybeden anneyi gözyaşlarına boğdu.

Meksika'da düğün hazırlığı yaparken 21 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında Fransız nişanlısı Swann Nagat (31) ile birlikte hayatını kaybeden Arzu Nena Butt'ın (31) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan annesi Fatma Yetik'e dünürü Jeannie Nagat mektup gönderdi. Gelen mektupta, Fatma Yetik'in acısını paylaştığını belirten Swann'ın annesi Joannie Nagat, "Bu yokluk çok zor. Gönderdiğim mektup iki ailenin arasında olan bir bağ gibidir. Sizi şefkatle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi.

Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcısı olarak çalışırken 2 yıl önce Tayland'a geziye gitti. Butt, gezi sırasında Fransız vatandaşı Swann Nagat ile tanışarak nişanlandı. Evlenmeye karar veren çift, düğünlerini yapmak için Meksika'ya uçtu. Butt ile Nagat, düğün çikolatası seçmek için 21 Haziran'da Villahermosa'daki Çikolata Müzesi'ne giderken yolda kaza geçirip hayatlarını kaybetti. Arzu'nun cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Meksikalı yetkililer tarafından aileye 6 bin dolar masraf çıkarıldı. Parayı ödeyemeyen ailenin yardımına Kuşadası Belediyesi yetişti. Masraf karşılanınca genç kadının cenazesi Türkiye'ye getirilerek, 1 Temmuz'da Kuşadası'nda toprağa verildi.

"Bu yokluk çok zor"

Kızını genç yaşta toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan acılı anne Fatma Yetik'e Fransa'da yaşayan dünürü Joannie Nagat'tan 2 hafta önce sürpriz bir mektup geldi. Swann Nagat'ın annesi Joannie Nagat, el yazısıyla kaleme aldığı ve Türkçe'ye de çevirttiği mektubunun arasına Arzu Nena Butt'ın mezarına konması için bahçesinden toplayıp kuruttuğu gül yapraklarını da koydu. Swann'ın annesi, 'Üzgün bir anneden başka bir üzgün anneye' sözleriyle başladığı mektubunda 'Aramızdaki kilometrelere rağmen düşüncelerim size yöneldi. Trafik kazasından sonra bu kalp kırıklığını nasıl atlatacağız? Swann ve Nena ile yaşadığımız o paylaşım anları aklımdan çıkmıyor. Sokaklarda, sahillerdeki restoranlarda birlikte olmaktan ne kadar çok mutlu olduklarını gösteren tüm o fotoğrafları her hafta bize gönderiyorlardı. Şimdi onlar olmadan nasıl yapacağız? Bu sessizlik sağır edici. Bu yokluk çok zor' ifadelerini kullandı.

"Ruhları sonsuza kadar birlikte olsun"

Mektubunda oğlunun kişisel eşyalarının ellerine ulaştığından da bahseden anne Joannie Nagat satırlarına şöyle devam etti: "Ruhları sonsuza kadar birlikte olsun. Nena'yı evimizde kucaklamayı çok istiyordum. Swann bize Nena'dan bahsettiğinde çok mutlu ve gururluydu. Oğlumuz evinizde çok iyi ağırlandı. Keşke ben de kızınızı aynı şekilde ağırlayabilseydim. Bu mektup iki ailenin arasında bir bağ gibidir. İsterseniz bana yazın. Çok sevinirim. Mektubumun Türkçe tercümesini de göndereceğim. Bana Türkçe de yazabilirsiniz. Sizi şefkatle kucaklıyorum. Bu mektuba bahçemdeki gül yapraklarını da ekliyorum. Nena'nın mezarına bırakmanızı rica ediyorum" dedi.

"Acılar paylaştıkça azalır"

Joannie Nagat'ın mektubunu okurken göz yaşlarını tutamayan Arzu Nena Butt'ın annesi Fatma Yetik ise "Bu mektup benim için sürpriz oldu. Bu mektupla iki acılı anne arasında bir bağ oluştu. Mektuba uzun zamandır cevap yazmak istiyorum. Ancak hala kızımın acısını yaşadığımdan bir türlü kafamı toparlayamadım. Acılar paylaştıkça azalırmış. Kilometrelerce uzaktan gelen mektupta Swann'ın annesi duygularını ifade etmiş. Gönderdiği gül yapraklarını da kızımın mezarına bırakıp, en kısa zamanda kendisine cevap yazacağım" dedi.

"Kızından kalan eşyalara kavuştu"

Bu arada Arzu Nena Butt'ın annesi Fatma Yetik, kızının kişisel eşyalarına kavuştu. Arzu'nun içerisinde günlük kıyafetleri, çeşitli eşyaları takıları, telefonu ve evlilik yüzüğünün bulunduğu kargo, geçen hafta Dışişleri Bakanlığı görevlileri tarafından Meksikalı yetkililerden teslim alındıktan sonra anne Fatma Yetik'in Kuşadası'ndaki evine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası, Sonora, Fransa, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Üç bin beşyüz kilometreden gelen mektup ağlattı - Son Dakika


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