10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

05.03.2022 22:45

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı Malatya'da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakla yaraladı.

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

MALATYA - Malatya'da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakla yaraladı.

Olay, 21.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, V.M.K. ile H.Y. arasında 10 yıl önce yaşanan kavgada aldığı darbeler sonucu V.M.K. bir gözünü kaybetti. Olay sonrası ikili arasında başlayan husumet V.M.K.'nın üç gün önce H.Y.'yi tehdit etmesiyle devam ederken, Turkuaz sokakta karşılaşan ikili arasında tekrar kavga çıktı. Yaşanan kavgada H.Y. karın bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yalanırken, V.M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi V.M.K.'nın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı
10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

YORUMLAR
500
Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı Keşan'da asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Malatya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
22:34 Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
21:53 Yenilgiden sonra Marcao: Tepki göstermeliyiz
21:42 Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 23:03:42. #1.11#
SON DAKİKA: 10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement