Uçak-Helikopter Çarpışması Sonrası Hava Trafigi Kısıtlandı - Son Dakika
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Yerel

Uçak-Helikopter Çarpışması Sonrası Hava Trafigi Kısıtlandı

Ronald Reagan Havalimanı çevresindeki helikopter trafiği kısıtlandı. 67 kişi hayatını kaybetti.

01.02.2025 03:38
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ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı çevresindeki helikopter trafiğine kısıtlama getirildiğini açıkladı.

American Airlines şirketine ait bir yolcu uçağıyla Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kaza ABD hükümetini harekete geçirdi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı çevresindeki helikopter trafiğine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle Ulusal Havacılık İdaresi tarafından alındığını belirten Duffy, "Bugün alınan karar, Ronald Reagan Havalimanı yakınındaki hava sahası ile uçak ve helikopter trafiğinin güvenliğini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güvenin yeniden tesisi için atılmış bir adım"

Kararın ABD'nin en yüksek hava ulaşımı güvenliği standartlarını sürdürme konusundaki süregelen kararlılığının bir parçası olduğunu vurgulayan Duffy, "Havacılık güvenliğinden taviz verilmemesi için Başkan Trump'ın direktiflerini uygulamaya devam edeceğiz. Amerikan halkı havacılık sistemimize güvenmeyi hak etmektedir. Bugün atılan adım, bu güvenin yeniden tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır" dedi.

American Airlines CEO'sundan Trump'a teşekkür

American Airlines CEO'su Robert Isom ise, yaptığı açıklamada firmalarına ait bir yolcu uçağının karıştığı kazaya verdiği yanıt nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine teşekkür etti. Kazada hayatını kaybeden yolcu ve mürettebatın acısını yaşadıklarını vurgulayan Isom, "Başkan Trump'a havacılık güvenliği konusundaki liderliği için teşekkür ediyorum. Kendisini, Bakan Duffy'yi ve Ulusal Havacılık İdaresi'ni Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı çevresindeki helikopter trafiğini kısıtlamak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçtikleri için alkışlıyorum" dedi. Benzer kazaların yaşanmaması için her türlü çabayı göstereceklerini söyleyen Isom, "Önümüzdeki süreçte altyapı, teknoloji ve personele yapılan yatırımları artırmak da dahil olmak üzere havacılık sistemimizi daha da güvenli hale getirmek için idare ve Kongre liderleriyle yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

41 cesede ulaşıldı

D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly ise, yaptığı basın toplantısında arama kurtarma çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Kazada hayatını kaybeden toplam 67 kişiden 41'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Donnelly, kalan cesetlere ulaşabilmek için uçağın gövdesinin Potomac Nehri'nden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

67 kişi hayatını kaybetmişti

4'ü mürettebat 64 kişiyi taşıyan American Airlines'a ait bir yolcu uçağı Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken 3 kişi taşıyan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı. Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişinin öldüğü açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uçak-Helikopter Çarpışması Sonrası Hava Trafigi Kısıtlandı - Son Dakika

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