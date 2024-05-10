Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı Öğretmen Cinayetini Protesto Etti

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Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, geçtiğimiz günlerde okul müdürünün yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla Uçhisar Haydar Çankaya İlk ve Ortaokul öğretmenlerini ziyaret ederek kendilerine başsağlığında bulundu ve gül taktim etti.

Belediye Başkanı Abdullah Çamcı; "Bizler, 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü üzerine yetiştirildiğimizden öğretmenler bizim için çok kıymetlidir. Ben de bir öğretmen babası olarak ülkemizde yaşanan; öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenimize yapılan bu menfur olayı şiddetle kınıyor, bir daha böyle olayların yaşanmamasını umuyorum. Hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR