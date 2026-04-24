Ücretsiz sağlık tarama hizmeti Çakırlar Korusu\'nda vatandaşlarla buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Atakum Belediyesi ve OMÜ iş birliğinde Atakum genelinde yürütülen ücretsiz sağlık tarama hizmeti vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Program, bir dizi sağlık hizmetini Çakırlar Korusu'nda vatandaşlarla buluşturdu.

Halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında daha önce Özgecan Kadın Danışma Merkezi ve Şehit Ömer Halisdemir Tesisi'nde sunulan hizmet bu kez, Çakırlar Korusu Tesisi'nde vatandaşlara ulaştı.

Program kapsamında 18 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklere yönelik tansiyon ve insülin ölçümünden kanser taramasına birçok sağlık hizmeti sunuldu. Uzman sağlık personeli tarafından kalp, böbrek, üreme sağlığı ve aile planlaması gibi farklı başlıklarda açılan stantlarda vatandaşlara önemli bilgiler verildi. Kanserde erken tanının önemine dikkat çekilen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğünün mobil kanser tarama aracında kanser taraması gerçekleştirildi. Kadınlar rahim ağzı kanseri taramasına katılarak HPV ve DNA testleri yaptırdı. Program kapsamında kolon kanseri için kit uygulaması da gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e desteğinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN