Uçurtması Koptu, Yöneticiler Yardıma Koştu - Son Dakika
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Uçurtması Koptu, Yöneticiler Yardıma Koştu

Uçurtması Koptu, Yöneticiler Yardıma Koştu
21.06.2026 11:07
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Amasya'da uçurtması kopan çocuğa yöneticiler yardım ederek mutlu anlar yaşattı.

Amasya'da düzenlenen şenlikte uçurtması koptuğu için ağlayan çocuğun yardımına yöneticiler yetişti. Başkasının hakkına gireceği düşüncesiyle yeni bir uçurtma teklifini kabul etmeyen Toprak Şenyurt'un uçurtması için seferber olundu. Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, ipleri dolaşan uçurtmaya kuyruk ekleyip onararak birlikte uçurduğu çocuğun yüzünü güldürdü.

Uçurtmalar için yöneticiler devreye girdi

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Ermiş köyünde düzenlediği uçurtma şenliğine 100'den fazla çocuk ve aileleri katıldı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü. Etkinlikte Amasya Valisi Önder Bakan ve yöneticiler de yer aldı. Dolaşan uçurtmalar için yöneticiler el birliğiyle devreye girdi.

Yeni bir uçurtma teklifini "haram olur" diyerek kabul etmedi

Eğlenen çocuklardan biri uçurtması koptuğu için ağladı. Durumu Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Adem Yücel, çocuğu sakinleştirdi. Yeni bir uçurtma teklifini başkasının hakkına gireceği düşüncesiyle "haram olur" diyerek kabul etmeyen 10 yaşındaki Toprak Şenyurt'un yüzünü güldürmek için seferber olundu.

Çocuğa güven verip kendi çocukluğunda da sık sık uçurtma uçurduğunu anlatan Genel Sekreter Acar, dolaşan ipleri onarıp uçurtmanın kopan kuyruğunu aramaya koyuldu. Acar ve Şenyurt, bir süre sonra onarılan uçurtmayı birlikte yeniden havalandırdı.

"Erdin bey bu konuda mahir çıktı"

Şehrin zirvesindeki Lokman Hekim Türbesi civarında gerçekleşen etkinliğin amacının çocuklarla eğlenceli bir vakit geçirmek olduğunu belirten Vali Önder Bakan, "Özel İdare Genel Sekreterimiz Erdin bey bu konuda mahir çıktı. Uçurtmayı onarmak için uğraş verdi. Çocuğumuzun uçurtmasının yükselmesine katkıları oldu" dedi.

Uçurtmalar gökyüzünde süzüldü

Ailesiyle birlikte uçurtma uçuran Nehir Topsakal da, "Bugün gökyüzü uçurtmalarla doluydu. Gökyüzünde özgürce süzüldük. Etkinlik çok güzeldi" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Amasya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uçurtması Koptu, Yöneticiler Yardıma Koştu - Son Dakika

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