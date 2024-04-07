Bayramda ucuz baklava uyarısı: Tereyağı yerine margarin kullanılıyor

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Bayramların vazgeçilmez lezzeti baklavanın kilosu 700 liraya yükselirken, piyasada ucuz diye satılan baklavalar hakkında da vatandaşlara uyarı geldi. 650 liranın altında satılan baklavalarda tereyağı yerine margarin kullanıldığı hatırlatılırken, bu baklavalara şüpheyle bakılması gerektiği belirtildi.

Bayram sofralarının geleneksel tatlısı baklava, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar tarafından tedarikçilerden sipariş edilmeye başladı. İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren bir baklava firmasının sahibi Veysel Murat, geleneksel lezzet baklavanın yapım aşamalarını anlatırken, kaliteli bir baklavanın kullanılan hammadde ve ustalıkla meydana geldiğini söyledi. Baklava üretiminde kullanılan sade yağ ve kuruyemişin birinci sınıf olması gerektiğini ifade eden Murat, baklavanın lezzetini sade yağın ortaya çıkardığını belirtti. Piyasada ucuz olarak satılan baklavaların hileli olduğunu dile getiren Veysel Murat, vatandaşların bunlardan uzak durması gerektiğini, sağlıklı ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Fıstıklı baklava 700 lira

Geçen bayrama kıyasla baklava fiyatlarının arttığını söyleyen Veysel Murat, "Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Baklava, artık bayramların olmazsa olmazı bir tatlı haline geldi. Baklava, Osmanlı saray sofralarının tercihi, geleneksel tatlımız. Bayramlarda misafirlere baklava ikram etmek artık geleneğimiz haline geldi. İçindeki tereyağı ve fıstıkla birlikte işçilik de birleşince sofralara layık olmaya çalışıyoruz. Şu an fıstıklı baklavanın kilosu 700 liradan satılıyor. Geçen seneki bayramda bu fiyat 400 lira civarındaydı" dedi.

650 liradan aşağısı hileli olabilir

"İyi bir baklavanın kilosu 650 liradan aşağı olmamalıdır. Bu fiyattan aşağıda olan baklavalarda mutlaka hile vardır" diyen Veysel Murat, "Yüzde yüz tereyağlı bir baklava bu fiyatın altına inemez. Ucuza satılan ürünlerde mutlaka tereyağı yerine margarin kullanılmıştır. Vatandaşlarımız baklava alırken mutlaka güvendikleri yerden ve tadarak alsınlar. İyi bir baklavanın rengi parlak altın rengi olmalı ve çatalı batırırken çıtırtı sesini duymak gerekir" açıklamasında bulundu. - İZMİR