UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda Khasab'ın 46 km kuzeydoğusunda gemide yangın çıktığını bildirdi

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemide henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğine dair endişeleri artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO, Umman'ın Khasab kentinin yaklaşık 46 kilometre kuzeydoğusunda, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yönünde seyreden bir gemide yangın çıktığına dair rapor alındığını duyurdu. Yangının nedeninin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, mürettebatın güvenlik durumu, olası hasarın boyutu ve çevresel etkilere ilişkin detayların belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedilerek, bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.