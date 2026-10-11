UKMTO, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tankere şüpheli saldırı düzenlendiğini duyurdu

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapan bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO'dan yapılan açıklamada, boğazdan çıkış yapan bir tankerin daha şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Tankerin kaptanının geminin sol tarafından bilinmeyen bir mühimmat ile vurulduğunu rapor ettiği aktarılarak, "Saldırının gemide yangına sebep olduğu, ancak mürettebatın güvende olduğu bildirilmiştir. Olayın bildirildiği sırada hasarın boyutu ve çevresel etki bilinmemektedir" denildi. Detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısı yapıldı.