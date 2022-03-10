Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar - Son Dakika
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Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar

10.03.2022 12:52
Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar

ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Silent Professionals, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da savaşmak üzere günlük 2 bin dolar karşılığı paralı asker ilanı paylaştı.

ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Silent Professionals, Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da savaşmak üzere günlük 2 bin dolar karşılığı paralı asker ilanı paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken özel askeri güvenlik şirketi Ukrayna'ya gönderilmek üzere eski paralı asker arıyor. ABD merkezli Silent Professionals adlı özel askeri güvenlik şirketinin yayınladığı iş ilanında, "Ukrayna'daki aileleri giderek şiddetlenen çatışmadan kurtarmaya yardımcı olmak için günlük 2 bin dolar ücret karşılığı Ukrayna'ya gitmeye istekli ve birden fazla dil bilen eski askerler aranmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kanada doğumlu Amerikalı yazar ve özel askeri şirket (PMC) uzmanı Robert Young Pelton, şu anda özel asker şirketleri için Ukrayna'da bir "piyasa çılgınlığı" olduğunu söyledi. Ancak uzamanlar, eski askerlerin savaş bölgesinde görev almasının hata ve kargaşaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

"Özel askeri şirketlere olan talep artabilir"

ABD merkezli istihbarat ve güvenlik danışmanlığı şirketi Mosaic'in Genel Müdürü Tony Schiena, ABD merkezli bir istihbarat ve güvenlik danışmanlık firmasının Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini belirterek, tahliyelerde görevli kişilerin aldığı ücretin bölgedeki karmaşıklığa bağlı olduğunu söyledi. Schiena ayrıca Mosaic'in görevlerinin silahlı olmaktan ziyade büyük ölçüde istihbarat odaklı olduğunu ifade ederek, "Çatışmanın nasıl sonuçlandığına bağlı olarak, özel askeri şirketlere sürekli bir talep olacağını düşünüyorum. Sürekli bir ihtiyaç var ve savaş tırmanmaya devam ettikçe bu talep artacaktır" dedi.

"Paralı askerlerin kaosa yol açma ihtimali var"

Afrika'da ve diğer ülkelerde görev yapan eski ABD'li paraşütçü Sean McFate ise paralı askerlerin kar için çatışmayı uzatacağını belirterek, "Paralı askerlerin çoğalmasının iyi sonuçlarının yanı sıra kaos ve kargaşaya da yol açma ihtimali var" dedi. Irak'ta paralı asker olarak çalışan eski ABD Ordusu Albayı Christopher Mayer yayınlanan ilanı ile ilgili, "Bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde gördüğünüz işlerin aynısı. Aradaki fark, çatışma bölgelerinde ölümcül güç kullanma ihtimalinin çok daha yüksek olmasıdır" dedi. Eski bir İngiliz askeri Orlando Wilson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paralı askerlerin şu anda Ukrayna'da nasıl faaliyet gösterebileceğini anlamıyorum. Askerleri savaş bölgesinde casus olarak düşünebilirler. Bu durum hiç güvenli değil" ifadelerine yer verdi. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ukrayna'da savaşmak isteyenlere 2 bin dolar - Son Dakika


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