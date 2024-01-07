Ukrayna\'ya Rusya\'dan 28 dron ve 3 seyir füzesi saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna topraklarına 28 dron ve 3 seyir füzesi ile saldırı düzenlediği ve 21 dronun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği duyuruldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından gece boyunca 28 dron ve 3 seyir füzesi ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, hava savunma sistemi tarafından 21 dronun imha edildiği aktarıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'nın güney ve doğusunu hedef aldığı bildirilirken, 3 seyir füzesinin akıbetine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat açıklamasında, "Rusya, Herson ve Dnipro bölgelerine dronlarla saldırdı" dedi.

Dnipro yerel yetkilileri, saldırıda 12 kişinin yaralandığını bildirirken, Rusya tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. - KİEV