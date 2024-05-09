Varşova'da Ukraynalı aktivistler Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Yerel

Varşova'da Ukraynalı aktivistler Rusya'yı protesto etti

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerinde Ukraynalı aktivistler, Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Rus Büyükelçi Sergey Andreyev'e tepki gösteren aktivistler, çığlık atarak sloganlar attı.

09.05.2024 16:57
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Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerinde Ukraynalı aktivistler çığlık atarak Rusya'nın saldırılarını protesto ederken, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev'e de "Teröristler, faşistler" sloganlarıyla tepki gösterdi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zafer üzerine kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı, Polonya'da da kutlandı. Başkent Varşova'daki Sovyet Askeri Mozolesi'nde düzenlenen törende Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna şehirlerinin isimlerinin yazdığı tişörtler giyen Ukraynalı aktivistler, çığlık atarak protesto gösterisi düzenledi. Törene katılan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'e "Teröristler, faşistler" sloganları ile tepki gösterdi. Beraberindeki heyetle mozoleye yürüyen Andreyev'e Polonyalı Front adlı siyasi hareketin üyeleri eşlik etti.

"Ukrayna, ABD'nin emperyal planları yüzünden yok olacak"

Başkentteki törende Rusya bayrağı taşıyan Polonya vatandaşları ise, "Ukropolin'e hayır", "Rusya ile savaşa hayır", "Göçmenlerin bizi Rusya'ya yem etmeye çalışmasından bıktık", "Ukrayna, ABD'nin emperyal planları yüzünden yok olacak", "Slavların birliği", "Batı bizi 1945'te kullandı, şimdi de kendi amaçları için kullanıyor" yazılı pankartlar açtı.

"Slavlar birlik olmalı"

Polonyalı vatandaşların kurduğu Front hareketinin lideri Krzysztof Tolwinski törende yaptığı konuşmada, Batılı ülkelere güvenilmemesi, Polonya'nın Rusya ile savaşa girmemesi ve barış için çabalaması gerektiğini savundu. ABD dolarının her ülkeyi olduğu gibi Polonya'yı da yönettiğini ve dolara bağımlı olduklarını belirten Tolwinski, bağımsızlığın önemine vurgu yaptı. Tolwinski, Polonya'nın Batılı ülkelerin etkisinde yönetilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekti.

Savaşta yer almış askerlerden biri olan albay Tadeusz Kowalczyk da, Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferde Slav ırkının çeşitli unsurlarından yüzbinlerce insanın öldüğüne dikkat çekerek, Slav ırklarının bir arada olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, 2022 yılındaki Zafer Bayramı etkinliklerinde boyalı saldırıya uğramıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Varşova'da Ukraynalı aktivistler Rusya'yı protesto etti - Son Dakika

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