Ula'da düzenlenen bisiklet yarışına 150 sporcu katıldı - Son Dakika
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Yerel

Ula'da düzenlenen bisiklet yarışına 150 sporcu katıldı

Ula\'da düzenlenen bisiklet yarışına 150 sporcu katıldı

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Ula Karabörtlen mevkiinde yapılan bisiklet yarışına yaklaşık 150 sporcu katıldı. Ula'nın doğal güzelliklerini dünyaya göstermek amacıyla düzenlenen yarışta, sporcular farklı yaş kategorilerinde yarıştı ve ödüllerini Ula İlçe Kaymakamı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü takdim etti.

23.03.2024 11:32  Güncelleme: 11:33
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Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen Ula Karabörtlen mevkiinde yapılan 'Bisiklet Yarışı'na yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük; "Bisiklet yarışının kendilerini ve sporcuları oldukça heyecanlandırdığını ifade eden bu tür etkinliklerle Ula Karabörtlen'in doğal güzelliklerini tüm dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Ula'mızın bisiklet yarışlarındaki organizasyonlarla hem bisiklet şehri olduğunu gösteriyoruz hem de sporu halkla iç içe faaliyetlerle sağlamış oluyoruz. Ula'mızda, tarihi doğa spor organizasyonlarıyla başarılara imza atacağız" dedi.

8 kilometrelik parkurda farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular ödüllerini, Ula İlçe Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük'ün elinden aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ula'da düzenlenen bisiklet yarışına 150 sporcu katıldı - Son Dakika

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