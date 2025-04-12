ULAK Haberleşme GITEX Africa 2025'te - Son Dakika
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ULAK Haberleşme GITEX Africa 2025'te

ULAK, GITEX Africa 2025'te yerli çözümlerle dijital dönüşümü destekleyecek.

12.04.2025 14:22
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ULAK Haberleşme, Afrika kıtasında dijitalleşmenin en önemli vitrinlerinden biri olan GITEX Africa 2025'te yerini alacak.

ULAK Haberleşme, 14-16 Nisan tarihleri arasında Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek GITEX Africa 2025 Fuarı'na katılıyor. Şirket, fuar kapsamında yerli ve milli iletişim çözümleriyle uluslararası teknoloji aktörleriyle bir araya gelerek stratejik iş birliklerinin zeminini oluşturmayı hedefliyor.

GITEX Africa, sadece Afrika kıtası için değil, küresel teknoloji sektörü açısından da önem taşıyan organizasyonların başında geliyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinlikte 130'dan fazla ülkeden yaklaşık bin 400 firma yer almış; kamu otoriteleri, teknoloji liderleri ve girişimciler dijital dönüşümde ortaklık fırsatlarını değerlendirmişti.

ULAK Haberleşme, 4,5G ve 5G haberleşme altyapıları, siber güvenlik çözümleri, akıllı şehir uygulamaları ve uçtan uca milli haberleşme sistemleri üzerine bilgi aktarımında bulunacak. Ayrıca potansiyel iş ortaklarıyla B2B görüşmeler gerçekleştirilerek, özellikle Afrika pazarı özelinde sürdürülebilir iş birlikleri hedeflenecek.

Halihazırda Türkiye'nin dört bir yanında 3 bin 128 adet 4.5G baz istasyonuyla hizmet sunan ULAK Haberleşme, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz ve güvenli iletişim imkanı sağlıyor. ULAK Haberleşme, bu güçlü yerli altyapı deneyimini uluslararası pazarlara taşıma yönünde stratejik adımlar atıyor. Ayrıca, Nijer ve Sudan gibi Afrika ülkelerinde de faaliyet göstererek bölgedeki dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyor.

Afrika'nın dijitalleşme sürecine katkı sunmayı amaçlayan ULAK Haberleşme, bu kıtada ihracat potansiyelini artırmak istiyor. Dijitalleşme süreci hız kazanan ülkelerde haberleşme altyapıları, teknolojik dönüşümün temel taşlarından biri olarak öne çıkarken, ULAK Haberleşme de bu alanda geliştirdiği çözümleri farklı coğrafyalarda değerlendirmeyi planlıyor.

GITEX Africa 2025, ULAK Haberleşme için yalnızca bir tanıtım platformu değil, aynı zamanda teknoloji ihracatını artırmak, yeni pazarlara açılmak ve Türkiye'nin haberleşme alanındaki mühendislik gücünü dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat sunuyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Marakeş, Afrika, Yerel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Yerel ULAK Haberleşme GITEX Africa 2025'te - Son Dakika

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