ULAK Haberleşme, IDEAS Pakistan 2024'te

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Türkiye'nin önde gelen yerli ve milli haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ULAK Haberleşme, savunma sanayiinin en prestijli etkinliklerinden biri olan IDEAS Pakistan 2024 Fuarı'na katılarak, uluslararası platformda yenilikçi çözümlerini sergileyecek.

19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenecek olan etkinlik, dünya genelinden savunma sanayii profesyonellerini, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, global düzeyde iş birliği fırsatları sunuyor. Fuar süresince, ULAK Haberleşme tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin yerli üretim gücünü simgeleyen haberleşme çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak. Güvenli, kesintisiz ve yüksek performanslı haberleşme altyapıları sunan ULAK Haberleşme, özellikle zorlu coğrafi şartlarda dahi üstün performans sağlayan 3 bini aşkın yerli ve milli baz istasyonu ile ve haberleşme ürünleriyle dikkat çekiyor. Fuara katılımıyla, Pakistan ve çevre ülkelerdeki paydaşlarla stratejik ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen şirket, Türkiye'nin savunma sanayiindeki güçlü teknolojik kapasitesini de uluslararası arenada tanıtmayı amaçlıyor.

Uluslararası delegasyonlar ve sektör liderleri ile yapılacak görüşmeler, ULAK Haberleşme'nin bölgedeki etkinliğini artırma, Türkiye'nin teknoloji ihracatını güçlendirme ve kalıcı ortaklıklar kurma yolundaki stratejik hedeflerine ivme kazandıracak. - ANKARA