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Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı - Son Dakika

Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı

18.01.2022 10:39
Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı

UlaşımPark A.Ş. ile S.S. 195 No'lu Dilovası Kooperatifi arasında ortak havuz anlaşması imzalandı.

UlaşımPark A.Ş. ile S.S. 195 No'lu Dilovası Kooperatifi arasında ortak havuz anlaşması imzalandı.

Ortak havuz anlaşması toplamda 10 hatta gerçekleşecek. UlaşımPark'a ait 310, 315, 320, 325, 500 No'lu hatlarla Dilovası Kooperatifine ait 301, 302, 303, 304, 306 numaralı hatlar arasında sağlanan anlaşma gereği ortak çalışma sistemi 17.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. 14.01.2022 tarihinde UlaşımPark Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine UlaşımPark Genel Müdürü Serhan Çatal, S.S. 195 No'lu Dilovası Kooperatif Başkanı Turan Tekgül ve beraberindeki ilgili yöneticiler katılım sağladı. İki taraf UKOME'den çıkan kararlar neticesinde ortak bir anlaşmaya imza attı.

Ulaşımpark 15 araç ile katıldı

15 araç 5 hat ile sözleşmeye imza atan UlaşımPark, vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlamaya devam edecek. Ortak çalışma sisteminde Dilovası Koop. ile bir araya gelen UlaşımPark A.Ş. vatandaşların ulaşımlarını belirlenen hatlarda da sağlayacak. UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, "Gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Dilovasında'da ikamet eden vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım gerçekleştirmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz'" dedi.

Dilovası Kooperatifi 36 araç ile katıldı

Anlaşmaya 36 araç 5 hat ile katılan S.S. 195 No'lu Dilovası Kooperatifi, UlaşımPark ile ortak çalışma sistemi anlaşmasına imza attı. 10 önemli hatta birleşen taraflar atılan imzalar sonucunda ortak bir noktada buluştu. Dilovası Koop. Başkanı Turan Tekgül, "Yapılan anlaşmanın yolcularımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. UlaşımPark ile birlikte belirlenen hatlarla yolcularımızın bekleme sürelerini kısaltacağız. Aynı zamanda bizim otobüslerimizin yanı sıra UlaşımPark otobüsleri ile hızlı ve güvenli bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ne yapıyorsak yolcularımız için" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı

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Kooperatif, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaşımpark ile Dilovası Kooperatifi arasında havuz anlaşması imzalandı - Son Dakika
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