UlaşımPark'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: 101 Ünite Kan Bağışı - Son Dakika
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UlaşımPark'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: 101 Ünite Kan Bağışı

UlaşımPark\'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: 101 Ünite Kan Bağışı
04.08.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Türk Kızılay'ı iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 101 çalışanıyla kan bağışında bulundu. Kampanya ile yaklaşık 300 hastaya umut olundu ve doğaya katkı sağlamak amacıyla 300 fidan dikilmesi planlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. sosyal sorumluluk projeleri kapsamında örnek bir kampanyaya daha imza attı. Türk Kızılay'ı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 101 UlaşımPark çalışanı gönüllü olarak acil ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulundu.

Ulaşımpark'ın gönüllü 101 personeli kan bağışında bulunarak acil ihtiyaç sahiplerine adeta hayat oldu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü binasında kurulan geçici kan bağış noktasında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Sağlık kontrollerinden geçen personel, sırasıyla kan vererek yaşatmanın mutluluğunu yaşadı. UlaşımPark yetkilileri, düzenli kan bağışının hem bağışçının sağlığına olumlu etkiler sunduğunu hem de ihtiyaç sahipleri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Çalışanların bu duyarlı tutumundan duydukları memnuniyeti de dile getiren yetkililer, benzer kampanyalara da destek olacaklarını belirtti. Kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini paylaşan Türk Kızılay'ı ekipleri, kan bağışının toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, UlaşımPark gibi kurumların destekleriyle bağış kültürünün yaygınlaştığını ve birçok kişinin hayatına dokunduğunu ifade etti.

Toplamda 101 ünite kan bağışıyla yaklaşık 300 hastaya umut olan UlaşımPark, "Bir kan üç fidan" sloganıyla doğaya da katkı sundu. Kampanya kapsamında gönüllüler adına 300 fidan dikilmesi planlanıyor. Böylece UlaşımPark tarafından hem hayata hem doğaya değer katan anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirilmiş oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel UlaşımPark'tan Sosyal Sorumluluk Projesi: 101 Ünite Kan Bağışı - Son Dakika

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