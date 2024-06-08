Ulaştırma Bakanı: Trabzon Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı 4 Milyonu Geçecek - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı: Trabzon Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı 4 Milyonu Geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının yıl sonunda 4 milyonu geçeceğini öngördüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, havalimanının genişletilmesi ve yeni bir havalimanının kazandırılması için çalışmaların başladığını söyledi.

08.06.2024 19:23  Güncelleme: 10:08
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(TRABZON)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonunda Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngördüklerini belirterek, "Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon Havalimanımızı genişletmek ve yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza da başlamıştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Trabzon'da devam eden projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güney Çevre Yolu şantiye alanında yaptığı inceleme sırasında Bakan Uraloğlu, "Biz geçen sene 31 Mayıs'ta milleti kandırmak için temel atmamışız başlamak için temel atmışız. Çok şükür devam ediyoruz. Onun için biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık Allah'ın izniyle buna da başladık bunu da tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet edecek"

Bakan Uraloğlu, havalimanında da çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Hafif raylı sistem hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Trabzon Şehir Hastanesi tamamlandığında; Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacak ve bu noktada böyle önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyuyoruz. Bu kapsamda şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdik biliyorsunuz. 24 Nisan'da Trabzon Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek 'Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi' protokolünü imzaladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzon'umuza; Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, otogar ve Havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız.

"Yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza da başlamıştık"

Şu anda Trabzon Havalimanımız da ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri. Mevcut havalimanımız 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9. sırada yer aldı. Havalimanımızdan şu anda 19 farklı şirketle 11 ülkede 20 farklı noktaya dış hatlardan, 4 farklı şirketle 8 farklı lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağlanıyor. Elbette havalimanımızın sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon Havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza da başlamıştık"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı: Trabzon Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı 4 Milyonu Geçecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: Trabzon Havalimanı'ndaki Yolcu Sayısı 4 Milyonu Geçecek - Son Dakika
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