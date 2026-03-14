Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum

Bakan Yardımcısı Boyraz\'a Erciyes\'te kapsamlı sunum
14.03.2026 13:10  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'nde turizm potansiyeli ve yeni projeler hakkında incelemelerde bulundu. Erciyes'in kış turizmi hizmetleri ve bölgedeki ulaşım yatırımları hakkında kapsamlı bilgi alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Erciyes'in turizm potansiyeli, ulaşım yatırımları ve yeni projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında kış turizmi hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri programı kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'in mevcut durumu, turizm kapasitesi ve gelecek vizyonuna ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından gerçekleştirilen sunumda, Erciyes'in bölge turizmine sağladığı katkılar, uluslararası alandaki konumu ve planlanan projeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan Hacılar-Hisarcık Kavşağı'ndan Develi istikametine uzanan 8,2 kilometrelik alternatif yol projesi ve bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Boyraz, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyoner yatırımlarıyla uluslararası ölçekte bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'in tanınırlığı ve turizm potansiyeli, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişim ve çalışmalarıyla her geçen gün daha da artıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Osman Boyraz, Erciyes, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:33:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.