Osmaneli'nde orman yangınları ile mücadele tedbirleri konuşuldu - Son Dakika
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Osmaneli'nde orman yangınları ile mücadele tedbirleri konuşuldu

27.07.2022 14:48
Osmaneli'nde orman yangınları ile mücadele tedbirleri konuşuldu

Ülke genelinde artan orman yangınları sonrası Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde artan orman yangınları sonrası Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınları ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yüksel Ünal Başkanlığında yapılan toplantıda Orman Yangınları ile Mücadele konusunda alınan tedbirler konuşuldu. Toplantıya Kaymakam Yüksel Ünal, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Orkun Törer, Orman İşletme şefleri Ersegün Alper ve Abdullah Baylan katıldı.

Osmaneli ilçesinde çıkabilecek yangınlara karşı tedbirler ve alınan kararlar ile son hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda Kaymakam Kaymakam Ünal, ilçenin, yüzde 58'inin ormanla kaplı olması hasebiyle orman yangınları açısından birinci derece alanlara sahip olduğunu ifade ederken, her türlü önlemlerin alındığını ve vatandaşların da orman yangınları konusunda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Gerçekleşen toplantıda ayrıca Osmaneli İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararları ile ilgili tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi ve icap eden diğer tüm ilave tedbirlerin alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi komisyon olarak incelenerek gözden geçirilerek, muhtemel yangın durumlarında ilgili kurumlarla birlikte koordineli olarak yapılacak çalışmalar ve işbirliği görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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