Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan'da çocuklar için etkinlik düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan'da çocuklar için etkinlik düzenledi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan\'da çocuklar için etkinlik düzenledi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir alışveriş merkezinde çocuklar için etkinlik düzenledi. Konser ve çeşitli gösterilen yapıldığı etkinlikte minikler doyasıya eğlendi.

23.04.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir alışveriş merkezinde çocuklar için etkinlik düzenledi. Konser ve çeşitli gösterilen yapıldığı etkinlikte minikler doyasıya eğlendi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Yüz boyama, bubble show ve sihirbazlık gösterilerinin yapıldığı etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik ile eğlenceli dakikalar geçiren miniklerin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Ülkü Ocakları olarak çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıktıklarını söyleyen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Bu Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Kayseri Ülkü Ocakları olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar tamamen çocuklarımıza yönelik programlar yaptık. Tüm çocuklarımıza Ülkü Ocakları'nı eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunları anlatırken de Ülkü Ocaklarımızın yayınları olan ÜOUZEM'de 16 Türk devletini anlatan Zamanda Yolculuk kitabımızı ve diğer ürünlerimizi, yayınlarımızı çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ayrıca çocuklarımıza burada gördüğünüz gibi fidanda hediye ediyoruz. Bizler çocuklarımıza hepiniz birer fidansınız diyoruz ve alın bu fidanları gidin bahçenize ekin, biçin büyütün ve ilerleyen zamanlarda bu fidanlara baktıkça da Ülkü Ocakları'nı hatırlayın istiyoruz. Bugün ayrıca çocuklarımıza sokak hayvanları maması da veriyoruz. Mahallenizdeki tüm köşe başlarına götürün, mahallenizin bir köşesine dökün bırakın diyerek burada hayvan sevgisini de aşılamaya çalışıyoruz. Şu an da program konserimizle başladı, Barış Manço'nun şarkılarıyla devam ediyor. Ayrıca çocuklarımız için şov gösterileri olacak. Tekraren söylüyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Alışveriş, 23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan'da çocuklar için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 21:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan'da çocuklar için etkinlik düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement