Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan\'da çocuklar için etkinlik düzenledi

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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir alışveriş merkezinde çocuklar için etkinlik düzenledi. Konser ve çeşitli gösterilen yapıldığı etkinlikte minikler doyasıya eğlendi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Yüz boyama, bubble show ve sihirbazlık gösterilerinin yapıldığı etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlik ile eğlenceli dakikalar geçiren miniklerin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Ülkü Ocakları olarak çocuklara ve gençlere her zaman sahip çıktıklarını söyleyen Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Bu Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Kayseri Ülkü Ocakları olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar tamamen çocuklarımıza yönelik programlar yaptık. Tüm çocuklarımıza Ülkü Ocakları'nı eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunları anlatırken de Ülkü Ocaklarımızın yayınları olan ÜOUZEM'de 16 Türk devletini anlatan Zamanda Yolculuk kitabımızı ve diğer ürünlerimizi, yayınlarımızı çocuklarımıza hediye ediyoruz. Ayrıca çocuklarımıza burada gördüğünüz gibi fidanda hediye ediyoruz. Bizler çocuklarımıza hepiniz birer fidansınız diyoruz ve alın bu fidanları gidin bahçenize ekin, biçin büyütün ve ilerleyen zamanlarda bu fidanlara baktıkça da Ülkü Ocakları'nı hatırlayın istiyoruz. Bugün ayrıca çocuklarımıza sokak hayvanları maması da veriyoruz. Mahallenizdeki tüm köşe başlarına götürün, mahallenizin bir köşesine dökün bırakın diyerek burada hayvan sevgisini de aşılamaya çalışıyoruz. Şu an da program konserimizle başladı, Barış Manço'nun şarkılarıyla devam ediyor. Ayrıca çocuklarımız için şov gösterileri olacak. Tekraren söylüyorum 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ