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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Kayserispor-Antalyaspor maçını görme engellilerle birlikte izledi - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Kayserispor-Antalyaspor maçını görme engellilerle birlikte izledi

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı üyeleri, Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmasını Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi. Maç boyunca görme engelli misafirlere betimleme yaparak maç anlatımı yapıldı.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Kayserispor-Antalyaspor maçını görme engellilerle birlikte izledi
30.01.2024 - 12:45,
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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı üyeleri; Kayserispor- Antalyaspor karşılaşmasını Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, bugün gerçekleşen Kayserispor - Antalyaspor müsabakasını şehir stadyumunda, Kayserispor sevdalısı Kayseri Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ve Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile birlikte izledi. Maç boyunca Asena birimi ve Sosyal Faaliyet birimi, görme engelli misafirlere betimleme yaparak maç anlatımıyaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, Kayserispor-Antalyaspor maçını görme engellilerle birlikte izledi - Son Dakika
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