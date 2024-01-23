Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanı Fatih Özmen, Belediye Başkanı Özcan\'ı ziyaret etti

Ülkü Ocakları Nazilli İlçe Başkanı Fatih Özmen, yönetimi ve Ülkü Ocakları mensubu gençler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Ülkü Ocakları olarak ilçe genelinde pek çok sosyal faaliyete imza attıklarını dile getiren Özmen, her hafta Perşembe günü Vakıf binasında Yasin-i Şerif okuduklarını, her gün ise ortaöğretim ve lise öğrencilerine örnek olmak adına kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini dile getirdi.

Ülkü Ocakları tarafından çocuklar için hazırlanan Türk Büyükleri Dijital Okuma Serisi ile gençler için hazırlanan Odak Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı ve Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kartlarını Başkan Özcan'a hediye eden Özmen, Nazilli'de yüzlerce öğrenciye bu setleri ulaştırdıklarını ifade etti.

Pırıl pırıl gençleri gördüğünde hizmet aşkının ve heyecanının arttığını ifade eden Başkan Özcan; "Kıymetli ziyaretlerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada çok değerli çocuklarımız, gençlerimiz var. Ben ömrümün büyük bir kısmını ocakta geçirdim. Yaşamım üzerinde etkisi çok büyüktür. Siz gençlere tavsiyem, çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Benim en büyük özelliğim hayatımda her zaman çok çalışan bir insan oldum" sözlerini kaydetti. - AYDIN