Uluborlu'ya Eğitim Yatırımları İsteniyor

Haber: Gökdeniz Can

(ISPARTA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "Uluborlu ilçesinin Milli Eğitim anlamında kan kaybettiğini" ifade ederek, "Isparta'nın diğer ilçelerindeki gibi Uluborlu'ya da eğitim yatırımları yapılmasını" istedi.

Halıcı, CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ile birlikte Uluborlu'da temaslarda bulundu.

Halıcı, temasları sırasında yaptığı açıklamada, Uluborlu'nun, Isparta'nın diğer ilçeleri gibi önemli ve özel olduğunu belirtti. İlçenin "kirazın başkenti" olduğunu söyleyen Halıcı, şunları kaydetti:

"Ama geçtiğimiz yıllarda hem iklimin getirdiği sıkıntılar hem de üreticin tüccarın insafına terk edilmesi sonucu kirazımız maalesef arzu ettiğimiz noktada değil ve hak ettiği değeri alamadı. Uluborlu'nun bu potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Küçük ölçekli tarım işletmelerini, yayla dokusunu ayağa kaldıracak çalışmaların ve yatırımların yapılması gerekiyor. İşleme, kurutma, paketleme ve soğuk hava tesislerine yapılacak yatırımların mutlaka iktidar tarafından desteklenmesi gerekiyor. Turizm anlamında da potansiyeli olan ilçemizde turizm ve tarımın beraber değerlendirilebileceği ve desteklenebileceği önemli bir ilçemiz olarak öne çıkıyor."

İlçenin eğitimle ilgili sorunları

Uluborlu'daki okullarda sıkıntılar olduğunu öğrenmelerinin ardından okulları bizzat gezdiklerini ve incelemelerde bulunduklarını anlatan Halıcı, şunları kaydetti:

"İlçemizde İmam hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi var. Bu okullarda bazı sıkıntılar var. Endüstri Meslek Lisesi 2018 yılında depreme dayanıklılık testi düşük çıkıyor. Ardından binaya güçlendirme yapılıyor ancak 2025 yılında yapılan testte tekrar çürük çıkıyor. Eğitimin başlamasına 15 gün kala, okula boşaltma yazısı gönderiliyor. Yine yatılı olarak eğitim veren Cumhuriyet Anadolu Lisesi'de çürük rapor neticesinde yıkıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkililere çağrı yapıyoruz; bu konuların bir an önce çözülmesi gerekiyor."

Halıcı, kırsalda gereken yatırımın yapılmaması, çocuğuna ilçelerde istediği eğitimi aldıramaması, okulların durumu ve sağlık hizmetlerin eksikliği nedenleriyle yurttaşların çocuklarını şehir merkezindeki okullara göndermek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İlçelerimize gereken yatırımların yapılması ve sorunların hepsinin tek tek çözülmesi gerekiyor. Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Uluborlu'nun da sorunlarını TBMM'de dile getirmeye devam edeceğiz. Cevap bile verilmeyen soru önergelerimiz var. Diğer ilçelerimize yapılan Milli Eğitim yatırımları için teşekkür ediyoruz. Ama yapılan yatırımlar eksik. Uluborlu Milli Eğitim anlamında kan kaybediyor. Diğer İlçelerde yapılan yatırımların yanına bir an önce Uluborlu'muz da eklenmeli. Bu konuların takipçisi olacağız."