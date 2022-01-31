Uludağ'daki can dostlar kış boyu besleniyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Uludağ'daki sahipsiz hayvanların soğuk kış aylarında aç kalmaması için yol kenarlarına düzenli olarak mama bırakıyor.

Osmangazi Belediyesi çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'da yaşayan sahipsiz hayvanların aç kalmamaları adına yol boyunca belirli noktalara haftanın üç günü kuru mama bırakıyor. Karla kaplı beyaz cennette yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, ekipler tarafından bırakılan kuru mama ile beslenerek, kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor. İlk karın düştüğü andan itibaren bu uygulamaya başlayan ekipler, kar yerden kalkana kadar can dostları beslemeyi sürdürüyor.

Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanlar da ekipler tarafından tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi'ne götürülüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar tekrar doğaya bırakılıyor. Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri de barınağa götürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Uludağ yamaçlarında donma tehlikesi bulunan yavru köpekler, kış aylarını barınakta geçiriyor ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayat alanlarına geri bırakılıyor. - BURSA